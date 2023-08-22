Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!