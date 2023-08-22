Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!
Gündem Haberleri
22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU
Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?
A-) Büyükada, Heybeliada, Burgazada
B-) Heybeliada, Kınalıada, Büyükada
C-) Kınalıada, Büyükada, Burgazada
D-) Heybeliada, Büyükada, Kınalıada
Doğru Cevap : A şıkkı