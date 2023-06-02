Reşat Karagöz yemin etti mi? Reşat Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Reşat Karagöz hayatı ve biyografisi!

Reşat Karagöz yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Reşat Karagöz yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Reşat Karagöz yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz kimdir?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Reşat Karagöz kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

REŞAT KARAGÖZ YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz yemin etti.

REŞAT KARAGÖZ KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da alan Reşat Karagöz daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler aldı. Siyasete CHP çatısı altında devam eden Reşat Karagöz 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den Amasya Milletvekili birinci sıra adayı oldu.

Reşat Karagöz, evli ve çocuk babasıdır.