KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Yolda 37 bin TL'sini düşüren yaşlı adamın parası bulunarak teslim edildi

KAYSERİ Kayseri'de yaşayan Reşat Ergen'in bisikleti ile giderken düşürdüğü 37 bin TL bulunarak, polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda 74 yaşındaki Reşat Ergen, evden emanet olan 37 bin TL para ile birlikte çıktı. Yolda anahtarcıya uğradıktan sonra bisikletine binen adam, bir süre sonra poşetinin içinde paranın olmadığını fark edince geri döndü. Parayı sardığı gazete parçasını bulan adam durumu polise bildirdi. Polis ekipleri paranın bulunması için çalışma başlatırken, bir süre sonra parayı bulan vatandaş, 37 bin TL'yi polis ekiplerine teslim etti. Bulunan para, Reşat Vural Karakolu ekipleri tarafından yaşlı adama eksiksiz olarak teslim edildi.

Parasının bulunması için dua ettiğini söyleyen Reşat Ergen, "Ben emanet olan parayı poşetime koyup anahtarcıya gittim. Anahtarcıdan çıktıktan sonra poşeti bisikletin sepetine koydum ve yolda ilerlerken birden poşetin delik olduğunu fark ettim. Geldiğim yolu geri döndüm ama sadece parayı sardığım gazeteyi buldum. Hemen polise haber verdim ama namaz kılarken 'aklımdan keşke polis arasa da bulsa' dedim. Tam namazdan çıktım polisler aradı paranın bulunduğunu söyledi. Çok mutlu oldum. Para emanetti, benim olsa bu kadar üzülmezdim ama helal paraymış geri geldi. Allah bu iyiliği yapanın tuttuğunu altın etsin. Polisimiz de kamera kayıtlarını inceledi, uğraş verdi paranın bulunması için. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.