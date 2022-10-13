Reşad Mammadov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un hayatı ve biyografisi!
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13 Ekim Masterchef konuklarından birisi Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov olacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Peki, Reşad Mammadov kimdir? İşte detaylar...
Reşad Mammadov'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Reşad Mammadov kimdir? Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
REŞAD MAMMADOV KİMDİR?
Reşad Mammadov Azerbaycan Büyükelçisi'dir. Reşad Mammadov, 1 Ekim 1973 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Gence şehrinde doğmuştur. Reşad Mammadov İngilizce, Rusça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eğitim:
1990-1995 : Lisans (Bachelor), Bakü Devlet Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi
2002-2004 : Yüksek Lisans (Master), G. Plehanov Rusya Devlet
İktisat Üniversitesi
2006-2007 : Avrupa Şurası Bakü siyasi bilgi okulu
Mesleki geçmiş:
1990-1992 : Memur, Adalet Bakanlığı
1992-1994 : Askerlik Hizmet. Birinci Karabağ savaşı
1994-1995 : Müdür, Güvenlik şubesi, Bakü Askeri Savcılığı
1995-1996 : Müfettiş, Bakü Askeri Savcılığı
1996-2000 : Bakü Askeri Savcının asistanı
2000-2001 : Ateşe, Siyasi Dairesi, Dışişleri Bakanlığı
2001-2006 : Üçüncü katip, İkinci katip, Azerbaycan Cumhuriyeti Moskova'daki Büyükelçiliği
2006-2008 : Hukuk şubesi müdürü, Konsolos Dairesi, Dışişleri Bakanlığı
2008-2010 : Başkonsolos vekili, Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau'daki Başkonsolosluk
2010-2015 : Başkonsolos, Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau'daki
Başkonsolosluk
2015-2021 : Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi
2021 : Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi