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Reşad Mammadov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un hayatı ve biyografisi!

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Reşad Mammadov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un hayatı ve biyografisi!

13 Ekim Masterchef konuklarından birisi Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov olacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Peki, Reşad Mammadov kimdir? İşte detaylar...

Reşad Mammadov'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Reşad Mammadov kimdir? Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

REŞAD MAMMADOV KİMDİR?

Reşad Mammadov Azerbaycan Büyükelçisi'dir. Reşad Mammadov, 1 Ekim 1973 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Gence şehrinde doğmuştur. Reşad Mammadov İngilizce, Rusça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitim:

1990-1995 : Lisans (Bachelor), Bakü Devlet Üniversitesi,

Hukuk Fakültesi

2002-2004 : Yüksek Lisans (Master), G. Plehanov Rusya Devlet

İktisat Üniversitesi

2006-2007 : Avrupa Şurası Bakü siyasi bilgi okulu

Mesleki geçmiş:

1990-1992 : Memur, Adalet Bakanlığı

1992-1994 : Askerlik Hizmet. Birinci Karabağ savaşı

1994-1995 : Müdür, Güvenlik şubesi, Bakü Askeri Savcılığı

1995-1996 : Müfettiş, Bakü Askeri Savcılığı

1996-2000 : Bakü Askeri Savcının asistanı

2000-2001 : Ateşe, Siyasi Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

2001-2006 : Üçüncü katip, İkinci katip, Azerbaycan Cumhuriyeti Moskova'daki Büyükelçiliği

2006-2008 : Hukuk şubesi müdürü, Konsolos Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

2008-2010 : Başkonsolos vekili, Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau'daki Başkonsolosluk

2010-2015 : Başkonsolos, Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau'daki

Başkonsolosluk

2015-2021 : Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi

2021 : Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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