Reptilianlar – olarak da adlandırılan reptoidler, kertenkele insanlar, arkonlar, reptiloidler, sürüngenler, kertenkeleler veya draconianlar fantezi, bilimkurgu, ufoloji ve komplo teorilerinde önemli bir rol oynayan sürüngen insansılardır. Peki, Reptilianlar kimdir? Reptilianlar gerçekte var mı, nerede yaşıyorlar?

Reptilian fikri, şekil değiştiren sürüngen uzaylıların insan biçimini alarak ve insan toplumlarını manipüle edip siyasi güç kazanarak Dünya'yı kontrol ettiğini iddia eden komplo teorisyeni David Icke tarafından popülerleştirildi. Icke, birçok dünya liderinin sözde reptilian olduğunu veya bunlar tarafından ele geçirildiğini defalarca belirtti. Reptilianlar kimdir? Reptilianlar gerçekte var mı, nerede yaşıyorlar?

REPTİLİANLAR KİMDİR?

Reptilianlar – olarak da adlandırılan reptoidler,kertenkele insanlar,arkonlar,reptiloidler, sürüngenler, kertenkeleler veya draconianlarfantezi, bilimkurgu, ufoloji ve komplo teorilerinde önemli bir rol oynayan sürüngen insansılardır.

Reptilian fikri, şekil değiştiren sürüngen uzaylıların insan biçimini alarak ve insan toplumlarını manipüle edip siyasi güç kazanarak Dünya'yı kontrol ettiğini iddia eden komplo teorisyeni David Icke tarafından popülerleştirildi. Icke, birçok dünya liderinin sözde reptilian olduğunu veya bunlar tarafından ele geçirildiğini defalarca belirtti.

Syracuse Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Michael Barkun, reptilian komplo teorisi fikrinin, Barbar Conan'ın yaratıcısı Robert E. Howard'ın Ağustos 1929'da Weird Tales'da yayınlanan ''The Shadow Kingdom" adlı öyküsünden kaynaklandığını öne sürüyor. Bu hikâye, Atlantis ve Lemurya'nın "kayıp dünyaları"nın teozofik fikirlerine dayanıyordu.

Howard'ın "yılan adamları", istedikleri zaman insanları taklit edebilen, yeraltı geçitlerinde yaşayan ve insanlığa sızmak için şekil değiştirme ve zihin kontrol yeteneklerini kullanan insansılar (insan gövdeli ve yılan başlı) olarak tanımlandı.

1940'larda Maurice Doreal (Claude Doggins olarak da bilinir)"Mysteries of the Gobi" başlıklı bir broşür yazdı ve "insan gibi bedenleri olan ama yılan başlı", insan şeklini alma yeteneği olan ''yılan ırkı''nı tarif etti. Bu yaratıklar ayrıca Doreal'ın yazdığı "Zümrüt Tabletler" adlı şiirinde de yer almıştır.

Tarihçi Edward Guimont, reptilian komplo teorisinin, özellikle Icke tarafından açıklandığı şekliyle, Afrika'nın sömürgeleştirilmesi sırasında geliştirilen daha önceki sözde tarihsel efsanelerden geldiğini savundu.