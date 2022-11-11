Replika ne demek? Replika ne anlama geliyor? Replika nedir? TDK'ya göre Replika ne demek?

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REPLİKA NE DEMEK?

Replika kelime anlamı olarak herhangi bir şeyin, birebir aynısı, kopyası olarak biliniyor. TDK'ya göre Replika kelimesi ise "birebir aynısı, kopya" anlamına gelmektedir. Farklı kaynaklara göre ise Replika kelimesinin anlamı;

"Herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle kopyalanmış olan sürümü, kopya" anlamına gelmektedir.