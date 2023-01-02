Fransa liginin takımlarından Rennes–Nice bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Rennes–Nice maçı heyecanla bekleniyor. Rennes–Nice maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Rennes-Nice maçı hangi kanalda? Rennes maçı hangi kanalda? Rennes-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Rennes maçı saat kaçta? Rennes ve Nice bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Rennes – Nice maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Rennes–Nice maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Rennes-Nice maçı hangi kanalda? Rennes maçı hangi kanalda? Rennes-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

RENNES-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes-Nice maçı 2 Ocak Pazartesi günü 23.00'da gerçekleşecek.

RENNES-NİCE MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Rennes-Nice maçı Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.

RENNES VE NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes ve Nice arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanacak.