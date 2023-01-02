Fransa liginin takımlarından Rennes–Nice maç sonucu heyecanla bekleniyor. Rennes–Nice maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Rennes–Nice maç sonucu! Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maçı bitti mi? Rennes-Nice maç sonucu ne? İşte detaylar…

Rennes–Nice maçı CANLI İZLE! Rennes ve Nice bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Rennes – Nice maçının sonucu merak konusu oldu. Sporseverler, Rennes–Nice maç sonucu araştırıyor. Maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maçı bitti mi? Rennes-Nice maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

RENNES-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes-Nice maçı 2 Ocak Pazartesi günü 23.00'da gerçekleşecek.

RENNES-NİCE MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Rennes-Nice maçı Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.

RENNES VE NİCE MAÇ SONUCU!

Rennes ve Nice arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanmıştır.