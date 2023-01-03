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Rennes–Nice MAÇ ÖZETİ! Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maç özeti İZLE! Rennes-Nice maç özet linki!

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Rennes–Nice MAÇ ÖZETİ! Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maç özeti İZLE! Rennes-Nice maç özet linki!

Fransa liginin takımlarından Rennes–Nice maç sonucu heyecanla bekleniyor. Rennes–Nice maç özeti merak konusu oldu. Peki, Rennes–Nice MAÇ ÖZETİ! Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maç özeti İZLE! Rennes-Nice maç özet linki! İşte detaylar…

Rennes–Nice maç özeti! Rennes ve Nice bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Rennes – Nice maçının sonucu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Rennes–Nice maç özet linki araştırılıyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maçı bitti mi? Rennes-Nice maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

Rennes-Nice maçı 2 Ocak Pazartesi günü 23.00'da gerçekleşti.

Rennes-Nice maçı Roazhon Park Stadyumu'nda oynandı.

Rennes ve Nice arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanmıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Özetleri Rennes Gündem Spor Haberler

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