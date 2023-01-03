Rennes–Nice MAÇ ÖZETİ! Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maç özeti İZLE! Rennes-Nice maç özet linki!

Rennes–Nice maç özeti! Rennes ve Nice bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Rennes – Nice maçının sonucu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Rennes–Nice maç özet linki araştırılıyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç bitti? Rennes-Nice maçı bitti mi? Rennes-Nice maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

RENNES-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes-Nice maçı 2 Ocak Pazartesi günü 23.00'da gerçekleşti.

RENNES-NİCE MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Rennes-Nice maçı Roazhon Park Stadyumu'nda oynandı.

RENNES VE NİCE MAÇ ÖZETİ!

Rennes ve Nice arasındaki Fransa liginin maçı Bein Sports, kanallarından yayınlanmıştır.