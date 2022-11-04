Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Rennes maçı kaç kaç? Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti? İşte detaylar...

RENNES MAÇI KAÇ KAÇ?

Rennes - Larnaca maçı Rennes'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

B GRUBUNDA PUAN DURUMU NASIL?

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla: