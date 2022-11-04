Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?
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Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?
Rennes maçı kaç kaç? Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti? İşte detaylar...
RENNES MAÇI KAÇ KAÇ?
Rennes - Larnaca maçı Rennes'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
B GRUBUNDA PUAN DURUMU NASIL?
Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:
- İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu
- İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı
- İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı
- 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa:
- Grup geneli gol farkı
- Grup geneli atılan gol sayısı
- Grup geneli deplasman golleri sayısı
- Grup geneli galibiyet sayısı
- Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı
- Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı)
- Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.