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Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

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Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Rennes maçı kaç kaç? Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son maçlar ile birlikte B grubunda puan sıralaması da netleşmiş olacak. Bu sebeple liderlik mücadelesinde grubun diğer maçı da merak ediliyor. Peki, Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti? İşte detaylar...

RENNES MAÇI KAÇ KAÇ?

Rennes - Larnaca maçı Rennes'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

B GRUBUNDA PUAN DURUMU NASIL?

Rennes maçı kaç kaç? Rennes - AEK Larnaca maçı kaç kaç? Rennes maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:

  1. İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu
  2. İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı
  3. İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı
  4. 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa:
  5. Grup geneli gol farkı
  6. Grup geneli atılan gol sayısı
  7. Grup geneli deplasman golleri sayısı
  8. Grup geneli galibiyet sayısı
  9. Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı
  10. Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı)
  11. Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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