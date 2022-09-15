Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Rennes - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Rennes - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman?

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15-09-2022 RENNES VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Rennes ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Rennes-Fenerbahçe Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes-Fenerbahçe Maçı, saat 22:00 başlayacak.

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rennes ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.