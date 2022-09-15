Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Rennes - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Rennes - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Rennes - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Rennes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Rennes - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Rennes ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Rennes-Fenerbahçe Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Rennes-Fenerbahçe Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Rennes ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.