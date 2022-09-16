Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle! Rennes - Fenerbahçe maç özeti (VİDEO)

Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rennes - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Rennes - Fenerbahçe maç özeti! Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle (VİDEO)

RENNES - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

RENNES - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Rennes - Fenerbahçe maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rennes - Fenerbahçe maçı, 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.

RENNES-FENERBAHÇE GENİŞ ÖZET

İKİNCİ YARI

Dakika 83: Traore İrfan Can'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Dakika 81: Rennes'de Hamari Traore topsuz alanda İrfan Can'a yaptığı hareket sebebiyle pozisyon izleniyor. Kırmızı çıkabilir.

Dakika 80: Attila Szalai, savunma arkasında kendini unutturan Valencia'yı düşündü ama top hızlı.

Dakika 60: Fenerbahçe golü buldu. İrfan Can attı.

Dakika 54: Rennes Lovro Majer'in golüyle 2-0 öne geçti.

Dakika 52: Rennes golü buldu. Martin Terrier ile 1-0 öne geçtiler.

Dakika 51: Benjamin Bourigeaud'un kullandığı köşe vuruşu arka direğe açıldı. Martin Terrier'in yeniden doldurduğu topu Batshuayi kornere çeldi.

İLK YARI

Dakika 44: Sağ çaprazda boş pozisyonda topla buluşan Joshua King, pas atacak arkadaşını bulamayınca kaleyi denedi ama top üstten auta gitti.

Dakika 38: Fenerbahçe'nin maçta yüzde 64'e 36 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

Dakika 32: Savunma arkasına atılan topta Benjamin Bourigeaud Peres'den sıyrılıp karşı karşıya kalmak istedi ama Peres'den geçit yok.

Dakika 27: İrfan Can'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 26: VAR'dan kontrol ediliyor. GOL öncesi topun Batshuayi'nin eline çarptığı iddia ediliyor.

Dakika 25: Golü bulduk. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti.

Dakika 24: Martin Terrier'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benjamin Bourigeaud vuruşunu yaptı neyse ki yandan auta gitti.

Dakika 10: İrfan Can, sağdan hareketlenen Osayi Samuel'i topla buluşturmak istedi ama Rennes savunması araya girdi.

Dakika 6: Soldan Lincoln'ün ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

Dakika 5: Osayi Samuel'in ceza sahası içine gönderdiği topu savunma karşıladı.

Dakika 2: İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği topa King hareketlendi ama savunmanın kontrolünde top auta gitti.