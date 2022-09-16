Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle! Rennes - Fenerbahçe maç özeti (VİDEO) Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle (VİDEO) UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rennes - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Rennes - Fenerbahçe maç özeti!