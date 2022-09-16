Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle! Rennes - Fenerbahçe maç özeti (VİDEO) Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rennes - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Rennes - Fenerbahçe maç özeti! Rennes - Fenerbahçe maç özeti izle (VİDEO)

RENNES - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

RENNES - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Rennes - Fenerbahçe maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rennes - Fenerbahçe maçı, 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.