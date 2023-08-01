Renault ZOE Modeli Yerini Yeni Renault 5'e Bırakıyor

Elektrifikasyon yolculuğuna diğer markalardan daha erken başlayan Renault sevilen elektrikli modeline veda etmeye hazırlanıyor. Markanın 3. elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan ZOE için artık yolun sonu. 4 kapılı kompakt elektrikli şehir otomobili Renault ZOE yerini yeni Renault 5 modeline bırakmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Elektrifikasyon yolculuğuna diğer markalardan daha erken başlayan Renault sevilen elektrikli modeline veda etmeye hazırlanıyor. Markanın 3. elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan ZOE için artık yolun sonu. 4 kapılı kompakt elektrikli şehir otomobili Renault ZOE yerini yeni Renault 5 modeline bırakmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Sevilen model ZOE için artık veda vakti!

Renault elektrifikasyon yolculuğuna ilk olarak bir dönem oldukça konuşulan Fluence ZE modeli ile başlamıştı. Daha sonrasında Renault Twizy modeli ile elektrik yolculuğuna hız kazandıran marka aslında diğer otomobil markalarına göre oldukça önde başladı. Twizy modelinin kullanıcı kitlesinde sevilmesinin ardından Renault ZOE modeli kullanıcılara sunuldu.

ZOE tipik bir 4 kapılı kompakt şehir otomobiliydi. Renault ZOE'nin elektrikli olduğunu vurgulayan detaylara yer verdi. Aracın stop lambalarının içinde elektriği sembolize eden mavi renkli Renault logoları dahi yer alıyordu. ZOE hem Avrupa pazarında hem de Türkiye pazarında azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Hangi otomobil markası kime ait?

Fakat bu kitle muhtemelen daha farklı elektrikli otomobillere yönelmek istiyor. Çünkü Fransa Flins'teki Renault fabrikasında 2022 yılında sadece 32 bin 600 adet ZOE üretildi. Bu durum kullanıcıların elektrik dünyasına tam olarak alıştıklarını ve artık Megane E-Tech gibi otomobillere yönelmek istediklerini gösteriyor olabilir. Uzmanların bazıları bu noktayı işaret edecek açıklamalarda bulundu.

Tabi bu yönelimle birlikte Renault 5'in gelişi de gündemde. ZOE'nin yerini alacak olan Renault 5 tamamen elektrikli bir platform olan CMF-B-EV'de yer alıyor. Bu platform markanın Clio ve Captur modellerinde de kullanılan CMF-B benzinli platformuyla neredeyse tamamen aynı. Bu da yeni Renault 5 modelini piyasada rekabetçi bir konuma oturtacak.

Yeni Renault 5, 2024 yılında Fransa'nın Douai şehrinde ki Renault fabrikasında üretilecek. Aracın motor ve bataryası ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde belli olacak. Peki siz Renault ZOE modelinin yerini alacak Renault 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…