Renault'un yeni markası Ampere ile uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Renault'un efsanevi modeli R5 ile birlikte bir geri dönüş yapılacağını bildirmiştik. Efsanevi R5 modelinin elektrikli hale gelerek tekrar satılacağı yönünde yaptığımız haberlerin ardından yeni bir markanın doğacağına işaret etmiştik. Konuyla ilgili Fransız markadan yeni bir sürpriz geldi. İşte Renault Ampere ve detayları…

Renault yeni markası "Ampere" ile uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek!

Automotive News Europe'un haberine göre, Renault bu hafta içerisinde sürpriz bir tanıtım yapabilir. Markanın geçtiğimiz aylarda ön gösterimini yaptığı yeni R5 ve Ampere markasını hatırlayacaksınız. Bünyelerinde bulunan Dacia gibi uygun fiyatlı otomobiller üretmeyi hedefleyen marka ile kullanıcılar ucuz elektrikli otomobillere sahip olabilecekler.

Konuyla ilgili gelen bilgilere göre Renault Ampere markası bu hafta içerisinde uygun fiyatı ile herkesin satın alabileceği ayrıca büyük şehirlerde kullanımı oldukça rahat olacak bir elektrikli otomobili duyurabilir. Markanın geçtiğimiz yazdan beri bu tarz bir otomobil üzerinde çalıştığı biliniyordu. Bu yeni modelin tanıtımı ile birlikte Ampere markası da halka arz olmuş olacak.

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Bahsi geçen yeni modelin Renault'un efsanevi R5 modeli ile bağlantılı olması kuvvetle muhtemel. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında piyasa sürülen R5 ile birlikte Renault Clio modelinin temellerini atmış ayrıca uygun fiyatlı, sportif, şehir içi otomobili konseptine adım atılmış oldu.

Ampere markasının da piyasaya süreceği ilk modelin R5 ile aynı genleri taşıyacağı biliniyor. Boyutsal olarak daha küçük olması beklenen otomobilin tasarımsal olarak modern klasik görüntüsü yaratması bekleniyor. Ayrıca otomobilin Dacia Spring modelinde kullanılan elektrikli ünite ile aynı veya aynı alt yapıya sahip bir ünitenin kullanılacağı tahmin ediliyor.