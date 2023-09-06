Renault Scenic E-Tech: Fransız markanın elektrikli otomobili tanıtıldı

Renault'un tanıttığı yeni Scenic E-Tech modeli, elektrikli bir SUV olarak piyasaya sürüldü. Modelin teknik özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar haberde yer alıyor.

Renault Scenic modelini bilenler vardır. Fransız markanın tombul aile otomobili olarak piyasaya sürdüğü Scenic yıllar içinde makyaj operasyonları geçirerek kısıtlı bir topluluğa hitap etti. Fakat Renault'un geçen hafta yaptığı tanıtımın ardından resmen "Ne oldu sana Feriha? Seni tanıyamıyorum!" dedirtti. Renault Scenic E-Tech ismiyle elektriklendi ve yeniden oyuna dahil oldu. İşte detaylar…

Fransızların elektriklenme evrimi: Yeni Renault Scenic E-Tech teknik özellikleri!

90'lı yıllarda piyasaya sürülen ve makyajlanarak kullanıcılara sunulan Scenic, ailelere hitap eden bir MPV model. Geniş iç hacmi, yüksek tavanı ve bolca saklama gözü ile ailelerin tercihi olan Scenic dar bir kitleye hitap eden farklı bir otomobildi. Görünüş ve performanstan ziyade genel olarak kullanışlılığa odaklanılmıştı. Aradan geçen yıllar çok şey değiştirdi.

Öncelikle yeni tanıtılan Scenic artık MPV değil. Bir SUV model karşımızda. Bu kasa tipi değişikliği ile Scenic daha büyük bir kitleye hitap etmeye başlamış durumda. Bildiğiniz üzere dünyada büyük bir SUV model atılımı var. Fransız Renault'ta bu atılıma Austral modelinin yanına eklediği Scenic ile uyum sağlıyor.

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Bunların dışında model tamamen elektrikli. Baz versiyonu 170 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten bir motor, 60 kWh kapasiteli bir batarya ile gelecek. 420 kilometre menzile sahip olacak olan ünitenin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 9,3 saniye sürecek. Aracın motor ve batarya özelliklerinden sonra tasarımına geliyoruz.

Yeni dönemde bir klasik halini alan keskin hatları Scenic modelinde de görmek mümkün. Renault'un makyajlanan Clio'su ve yeni yollara çıkan Austral modeli ile karşılaştırıldığında birbirlerinden feyz aldıklarını söylemek mümkün. Keskin hatların yanı sıra Austral modelinde de olduğu gibi koyu renk detaylar aracın birçok noktasında yerini almış.

İç detaylara bakıldığındaysa Renault Scenic E-Tech modelinin tamamen sürücü odaklı olduğunu söylemek mümkün. Sürücü odaklı bir direksiyon ve multimedya ekranı aracı tamamlayan detaylar arasında. Ayrıca araç içerisinde bolca parlak plastik ve ortam aydınlatması görmekte mümkün. Peki siz yeni Renault Scenic E-Tech hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…