Renault'nun yeni modelleri IAA Mobility 2023'te yer aldı

Renault, IAA Mobility 2023'te Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirirken, Rafale modelini de sergiledi.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, " Renault, bu yıl Münih IAA Mobility'de markanın yeni tasarım dilini taşıyan ve özellikle geniş ailelere yönelik ihtiyaçları karşılayan Scenic modelinin %100 elektrikli versiyonunun dünya lansmanını gerçekleştirdi. D segmentindeki standartları yeniden belirleme iddiası taşıyan Rafale modeli de fuarın en ilgi çeken modellerinden biri olarak öne çıktı. Markanın yeni DNA'sıyla tamamen örtüşen Rafale modelini 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz" dedi.

Renault Rafale E-Tech

Renault ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale, E Tech hibrit sistemi ve CMF CD platformu kullanılıyor. 200 bg E Tech hybrid güç aktarımı, 1.100 km sürüş menzili, 648 litre bagaj hacmi ve 984 cm2 ekranıyla Yeni Rafale modeli, Renault'nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.

Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisiyle dikkat çektiği kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor. Sürüş keyfini yeni zirvelere taşımak için doğan model, yeni bir E-Tech 4×4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Rafale modelinde, istendiğinde karartılabilen veya aydınlatılabilen geniş solarbay panoramik cam tavan teknolojisi bulunuyor. Dört geçirgenlik modundan birini kullanarak içeri ne kadar ışık gireceğine kullanıcı karar verebiliyor.

Yeni Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic efsanesi tamamen elektrikli güç aktarma sistemine kavuşuyor.

İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Renault Scenic E-Tech, 620 km'ye (WLTP) varan menziliyle şehir içi sürüşler ve uzun yolculuklar için ideal bir aile otomobili haline geliyor.

Yeni modelin motoru 160 kW'a (220 bg'ye eşdeğer) kadar güç sağlıyor, böylece otomobil çevik ve canlı bir sürüş sunuyor. 2,78 metre uzunluğundaki aks mesafesi, arkadaki yolcular için 278 mm'lik bir diz mesafesi ve 545 litrelik bagajıyla geniş bir iç hacim sunuyor.

Yeni Grand Kangoo EV

Renault, daha önce benzinli ve dizel motor seçenekleri ile Kangoo'nun daha uzun ve 7 koltuklu olan versiyonunu Grand Kangoo ismi ile tanıtmıştı. Şimdi ise Münih'te 7 koltuklu Kangoo'nun tamamen elektrikli versiyonu olan Grand Kangoo EV'yi tanıtılıyor.

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