Renault, Münih'teki IAA Mobility 2023 Fuarına Katılıyor

Renault, Münih'teki IAA Mobility 2023 Fuarı'nda Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca Solarbay panaromik cam tavan teknolojisi de deneyimlenebilecek. Renault'nun basın toplantısı canlı olarak izlenebilecek ve yeni Grand Kangoo modeli sergilenecek. Ayrıca Münih Odeonsplatz'ta ikinci bir Renault standı da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Renault, 4 Eylül'de basın günü ile başlayarak 8 Eylül'e kadar gerçekleşecek olan Münih'teki IAA Mobility 2023'e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, fuarda Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay panaromik cam tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Renault'nun 4 Eylül saat 10.50'de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül'de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

Münih Odeonsplatz'ta "Elektro pop rnlt"" adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space'te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda, yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.