Renault Megane E-Tech Stokları Hızla Tükeniyor

Renault, Türkiye'nin en çok satan modellerinden olan Megane'ın elektrikli versiyonunu satışa çıkardı. Megane E-Tech'in stokları çıktığı gibi tükeniyor. Aracın fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil dönüşümünde öncü olarak gösterebileceğimiz markalar arasında yer alan Renault, son dönemde vites artırdı. Son olarak uzun yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın en çok satan modellerinden olan Megane'ın elektrikli versiyonunu satışa çıkardı. Özellikle Türkiye'de bu araca olan ilgi o kadar fazla ki stoğa geldiği gün tükeniyor. İşte Renault Megane E-Tech…

Renault Megane E-Tech stokları çıktığı gibi tükeniyor!

Geçtiğimiz temmuz ayının sonlarına doğru yeni Renault Megane E-Tech modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı açıklandı. Nitekim 1 ağustos itibariyle de 250 adet stok ön siparişe açıldı. Bu araca ilgi o kadar yüksek ki aynı gün stokları tükendi. Yani yalnızca 1 ağustos günü 250 adet satmayı başardı.

Aradan 1 hafta geçtikten sonra 8 Ağustos tarihinde stok yenilemesi yapıldı ve 250 adet araç daha satışa sunuldu. Henüz Renault tarafından bir açıklama yapılmadı ve ağustos ayında tam olarak kaç tane satıldığını önümüzdeki ayın ODMD verilerinde göreceğiz ancak 2. partinin de aynı gün tükendiği söyleniyor.

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Peki bu aracın satışa çıktığı gibi tükenmesini sağlayan özellikleri neler? Öncelikle fiyatı ile öne çıktığını belirtelim. Zira 160 kW ve altı motor gücündeki otomobiller düşük ÖTV sınıfına girdiği için fiyat konusunda rakiplerinin önüne geçiyor. Opsiyonlar hariç Iconic paket 1 milyon 599 bin TL, Techno ise 1 milyon 499 bin TL satış fiyatına sahip.

Tabii aracın özellikleri de günümüz standartları için oldukça yeterli. 0'dan 100 km/saat hıza 7,4 saniyede ulaşmasını sağlayan 160 kW motor gücü ve 300 Nm torka ek olarak 40 dakikada yüzde 80 şarj olan ve 450 km menzil sunan bataryası da öne çıkmasını sağlıyor.