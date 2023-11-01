Renault Kangoo E-Tech Türkiye'ye geri dönüyor

Fransız otomobil üreticisi Renault uzun zamandır ortalıkta olmayan modeli ile Türkiye'ye geri dönüyor. Markanın bir dönem hafif ticari sınıfında başarılar yaratan Kangoo yeni haliyle geri dönüyor. Elektriklenen Kangoo, Türkiye Sigortalar Birliği kayıtlarından ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar ve elektrikli Renault Kangoo E-Tech!

Elektrikli yeni Renault Kangoo E-Tech geliyor!

Fransız otomobil üreticisi Renault uzun zamandır Türkiye piyasasında gözükmeyen modeli Renault Kangoo ile geri dönüyor. Marka hafif ticari sınıfında Renault Express ile satışlarına devam ederken bir dönem reklam serisi ile birçok kişinin hafızasına kazınan Renault Kangoo'yu tekrar getiriyor.

Markanın hafif ticari sınıfında Trafic ile boy gösteren Kangoo yeni Renault Express ile birlikte Türkiye'ye veda etmişti. Ancak bugün Türkiye Sigortalar Birliği'nin "Kasko Değer Sorgulama" kısmında gözüken Renault Kangoo E-Tech ismiyle birlikte aracın Türkiye'ye tekrar döneceği ve ne kadarlık bir satış fiyatın sahip olacağı da ortaya çıktı.

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Türkiye Sigortalar Birliği'nin "Kasko Değer Sorgulama" sisteminde ortaya çıkan bilgilere göre yeni Kangoo elektrikli olarak Türkiye'ye dönüş yapacak. Marka Yeni Megane E-Tech, Austral ile başladığı elektriklenme ve hibritlenme yolculuğuna sevilen ticari modeli Kangoo'yu da kattı. Sistemdeki verilere göre yeni Kangoo Iconic donanımı, tek bir batarya ve motor seçeneği ile satışa çıkacak. Aracın sistemdeki kasko değeri ise 1.5 milyon TL olarak gözüküyor.

44 kWh'lık bir bataryaya sahip olan Kangoo'nun elektrikli motoru 120 Hp güç üretiyor. Tam dolu batarya ile 300 kilometre menzile sahip olan model 27 dakikalık hızlı şarj ile kullanıcılarına 170 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bununla birlikte özellikle esnaf ve kobilerin kullanacağı Kangoo, kullanıcılarına 4 bin 700 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Peki siz yeni elektrikli Kangoo hakkında ne düşünüyorsunuz?