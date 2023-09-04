Renault, IAA Mobility 2023'te yeni modelleriyle yerini aldı

Renault, Münih IAA Mobility 2023'te yeni modelleriyle kullanıcılarla buluştu. Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiren şirket, Yeni Rafale modeliyle de dikkat çekti. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin solarbay panoramik cam tavan teknolojisi fuarda kullanıcıların deneyimine sunuldu. 5 Eylül Salı günü 7 koltuklu Kangoo'nun tamamen elektrikli versiyonu olan Yeni Grand Kangoo da fuarda kullanıcılarla buluşacak.

Renault, Münih IAA Mobility 2023'te yeni modelleriyle kullanıcılarla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale, E Tech hibrit sistemi ve CMF CD platformu kullanılıyor.

200 bg E Tech hybrid güç aktarımı, 1100 kilometre sürüş menzili, 648 litre bagaj hacmi ve 984 cm2 ekranıyla Yeni Rafale modeli, Renault'nun ürün gamının üst noktasında konumlanıyor.

Yeni Renault Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisiyle dikkat çektiği kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor.

Sürüş keyfini yeni zirvelere taşımak için doğan model, yeni bir E-Tech 4×4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Rafale modelinde, istendiğinde karartılabilen veya aydınlatılabilen geniş solarbay panoramik cam tavan teknolojisi bulunuyor. Dört geçirgenlik modundan birini kullanarak içeri ne kadar ışık gireceğine kullanıcı karar verebiliyor.

Renault Scenic, tamamen elektrikli güç aktarma sistemine kavuşuyor. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Renault Scenic E-Tech, 620 kilometreye (WLTP) varan menziliyle şehir içi sürüşler ve uzun yolculuklar için ideal bir aile otomobili haline geliyor.

Yeni modelin motoru 160 kW'a (220 bg'ye eşdeğer) kadar güç sağlıyor. Böylece otomobil çevik ve canlı bir sürüş sunuyor. 2,78 metre uzunluğundaki aks mesafesi, arkadaki yolcular için 278 mm'lik bir diz mesafesi ve 545 litrelik bagajıyla geniş bir iç hacim sunuyor.

Renault, daha önce benzinli ve dizel motor seçenekleri ile Kangoo'nun daha uzun ve 7 koltuklu olan versiyonunu Grand Kangoo ismi ile tanıtmıştı. Şimdi ise Münih'te 7 koltuklu Kangoo'nun tamamen elektrikli versiyonu olan Grand Kangoo EV'yi tanıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault, bu yıl Münih IAA Mobility'de markanın yeni tasarım dilini taşıyan ve özellikle geniş ailelere yönelik ihtiyaçları karşılayan Scenic modelinin yüzde 100 elektrikli versiyonunun dünya lansmanını gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

D segmentindeki standartları yeniden belirleme iddiası taşıyan Rafale modeli de fuarın en ilgi çeken modellerinden biri olarak öne çıktığını belirten Çağdaş, "Markanın yeni DNA'sıyla tamamen örtüşen Rafale modelini 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.