Renault, elektrikli Twingo modelini tanıttı

Fransız otomobil markası Renault'tan elektriklenme hareketlerinde hızlanma görüyoruz. Markanın sevilen modelleri Megane ve Kangoo elektriklenerek Megane E-Tech ve Kangoo E-Tech olarak bayilerde satışa başlamıştı. Bunların yanına bir de Twingo modeli ekleniyor. Renault elektrikli Twingo modelini bugün tanıttı. İşte yeni elektrikli Renault Twingo modeli ve detayları…

Elektrikli Renault Twingo konsepti tanıtıldı!

Twingo isminin duyduğunuzda muhtemelen aklınızda küçük ve sevimli bir otomobil belirdi. Fransız markanın 2 kişilik şehir içi otomobili olarak tasarladığı ve satış rekorları kırdığı modeli yıllar sonra yenilendi ve elektriklendi. Elektrikli Renault Twingo modeli özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

İlk etapta belirtmemiz gerekirse bu bir konsept model. Ancak tasarım detaylarına bakıldığında modern bir Renault Twingo modelini görüyoruz. Sevilen 2 mini coupe modeli kampçılıktan tutun şehir içi küçük taşımacılık işlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

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Konsept otomobile yakından baktığımızda Twingo modelinin genlerini bize gösteren far ve kaput üstü ızgara detaylarının birebir olarak korunduğunu görüyoruz. Otomobil eski tasarım çizgilerini bozmadan modern bir hal almış ve bu çizgide elektriklenme hareketine katılmış.

Coupe kasa yapısında tasarlanan iki kapılı otomobil önden ve yanlardan şişkin bir tasarıma sahip. Aracın kapı kolları da klasikleşen Twingo çizgisine sahip. Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır dünkü Renault sürprizi haberimizde markanın uygun fiyatlı elektrikli bir alt marka üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Ampere ismine sahip olan bu yeni markanın ilk meyvelerini de Renault'un yeni Twingo prototipinde göreceğiz aslında.

"AmpR Small" isimli altyapıya sahip olacak olan elektrikli Twingo'nun tüm geliştirilme süreci Ampere tarafından yapılacak. Model ismi şu an tam olarak "Twingo" olarak belirtilmedi ancak otomobilin adı yüksek ihtimalle aynı kalacak diyebiliriz. Uygun fiyat politikasına dayanan model 20.000 Euro'dan daha düşük bir fiyata sahip olacak.