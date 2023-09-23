Renault Clio Yenilenen Makyajlı Versiyonuyla Yollarda

Renault Clio, elektriklenme adımlarından nasibini alarak hibrit bir motor seçeneğiyle müşterilere sunuldu. Yeni Clio E-Tech full hybrid teknolojisiyle güçlü bir B hatchback olarak karşımıza çıkıyor.

Renault Clio yenilenen makyajlı versiyonu ile yollara düşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatlarını paylaştığımız Clio aslında tarihinde bir ilk sayılacak motor seçeneği ile karşımıza çıktı. Renault'un elektriklenme adımlarından nasibini alan Clio ilk kez hibrit bir motor seçeneği ile müşterilere sunuldu. İşte hibrit Renault Clio ve derinlemesine detayları…

Yeni Renault Clio E-Tech full hybrid!

Renault'un muhtemelen dünya yollarında yolculuğu en uzun süren aracı Clio'dur. Clio birçok farklı ülkede bambaşka kombinasyonlar ile satılıyor. Özellikle Türkiye gibi Clio üretimi yapılan ülkelerde ise filo kiralama, düşük bütçeli aile aracı arayanlar için fiyat performans ürünü oluyor. Ancak bu yıl yenilenen Clio bambaşka bir seçenek ile karşımıza çıktı.

Bu yılsa Megane E-Tech, Austral ve yenilenen Scenic'in ardından Renault Clio E-Tech bizleri karşıladı. Renault Clio ailesine yeni eklenen bu hibrit seçenek ile birlikte Clio'nun da elektriklenme yolculuğu başladı diyebiliriz. Çünkü E-Tech ismi Renault'un elektriklenme yolculuğunda kullandığı otomobillerinin genel adı olarak bizleri karşılıyor.

Yeni 2024 Renault Clio fiyat listesi!

Yenilenen Clio'nun donanım, fiyat ve benzinli motor seçeneklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu haberimizde Clio'nun mihenk taşı olacak olan E-Tech Hybrid motordan bahsedeceğiz.

Yeni Renault Clio e-Tech hybrid test sürüşü!

4 silindirli ve 1.6 litre hacimli atmosferik motora sahip olan e-Tech hybrid teknolojisi, elektrikli motor ile toplamda 145 Hp güç sunuyor. Sadece benzinli atmosferik motoruyla kullandığınızda 148 Nm tork değerine sahip olan Clio, elektrikli motorunda devreye girmesiyle toplamda 205 Nm tork üretiyor. Kısacası güçlü bir B hatchback karşımızda diyebiliriz.

Renault yeni hibrit teknolojili Clio için karma kullanımda 4.2 litre yakıt verisi bizlere sunuyor. Günümüz araçlarına ve önceki versiyon Clio'nun 1.0 TCE benzinli üniteler ile kıyaslandığında oldukça düşük bir yakıt tüketimine sahip. Ayrıca otomobil şehir içinde kullanabileceğiniz tam elektrikli modu sayesinde "0" yakıt tüketimiyle yoluna devam ediyor.

Yeni Clio'nun hibrit ünitesi ile alakalı bir önemli detaysa aracın mild hibrit değil tam hibrit bir otomobil olması. Yani Clio'nun elektrikli moturu içten yanmalı motoruna destek vermiyor. Direkt olarak otomobile güç vermekte. Bunu yukarıda da bahsettiğimiz tam elektrikli sürüş moduna sahip olması ile de anlayabiliriz.

Bu sayede otomobil frenleme esnasında rejenatif güç kazanımı sağlıyor. Yani frenleme esnasında kaybedilen güç tekrar kazanılıyor. Batarya rejenatif güç kazanımı sayesinde şarj edilmeye ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca otomobil 900 kilometre menzile de sahip oluyor.