Renault Clio makyajlandı!

Fransız otomobil üreticisi Renault’nun 1990 yılından bu yana B segmentindeki en önemli kozu olan Clio son olarak 2019 yılında beşinci nesline kavuşmuştu.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun 1990 yılından bu yana B segmentindeki en önemli kozu olan Clio son olarak 2019 yılında beşinci nesline kavuşmuştu.

Uzun bir süredir çizgilerini koruyan model için sessizliğini bozan Renault, Clio'yu kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirdi.

Bugüne kadar dünya çapında 16 milyon adetlik satış rakamıyla önemli bir başarıya imza atan Renault Clio, elektrikli otomobil çağıyla birlikte değişen tasarım akımına uyarak, markanın yeni tasarım dilinin uygulandığı ilk model olarak karşımıza çıkıyor.

Makyajla birlikte önde yepyeni bir ışık imzasına kavuşan model, daha keskin hatlar ile vurgulanan yüzüyle birlikte karakteristik bir görünüme sahip. Kenarlarda bulunan yeni ışık çizgisi logodan ilham alınarak tasarlanmış.

E-Tech hibrit teknolojisini de güncelleyen marka, Clio'da uyarlanabilir hız sabitleyici, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi sunmaya başlıyor.

Clio E-Tech tam hibrit, Techno ve Esprit Alpine donanım paketleriyle sunulacak. Esprit Alpine ile birlikte model, sportif, teknik ve şık bir görünüme kavuşuyor. Genişletilmiş damalı ızgara güçlü ve sportif bir his katıyor. Büyük konumlanan logonun yakınında daha koyu, kenarlara doğru daha açık olan renk skalası, logoya derinlik ve teknik bir avantaj sağlıyor.

Makyajla birlikte öndeki kadar olmasa da arka bölümde de bazı değişiklikler yapılmış. Tampon altı koruma Technology versiyonda parlak siyah ve Esprit Alpine versiyonunda mat gölge gri olarak sunuluyor.

Modernize edilmiş stop lambaları artık içeriye bir bakış sağlayan kristal berraklığında kapaklar içeriyor. Arka lambaların parlak dış kenarları ön taraftaki ışık çizgilerine gönderme yapıyor.

Yedi farklı gövde rengi seçeneği sunan modelde 17 inçe kadar jant seçenekleri de tercih edilebilecek. Her jantın ortasında, fırçalanmış alüminyumdan yeni Renault logosu bulunuyor.

Makyajla birlikte değişmeyen tek şey ise aracın boyutları. Model önceki versiyonla hemen hemen aynı boyutta ve 4053 mm uzunluğa, 1988 mm genişliğe ve 1439 mm yüksekliğe sahip.

Sürdürülebilir iç mekan

İç mekanda malzeme kalitesi artarken, bir dizi yenilik de mevcut. Koltuklar, kapı panelleri ve ön panelde Lenzing Group tarafından üretilen biyo-bazlı selülozik bir elyaf olan, yüzde 60'a kadar TENCEL markalı modal elyaflardan oluşan özel olarak geliştirilmiş sürdürülebilir bir kumaş kullanılıyor. Renault markasının karbondan arındırma stratejisine katkıda bulunan otomobil, yalnızca TENCEL modal elyaflara sahip ilk otomobil değil, aynı zamanda bu sürdürülebilir elyafların bir araçta kapsamlı bir şekilde kullanıldığı ilk otomobil. Olağanüstü yumuşaklığıyla tanınan lifler, yenilenebilir bir kaynakt olan Avrupa'da sürdürülebilir bir şekilde yönetilen yarı doğal ormanlardan elde edilen doğal ahşaptan yapılmış. Bu yarı doğal ormanlar büyük miktarlarda CO2 emiyor ve herhangi bir kimyasal gübre veya suni sulama gerektirmiyor. TENCEL modal elyaflar, yenilenebilir enerji kullanılarak üretiliyor.

Özellikle Clio E-Tech'te deri yerine biyo-kaynaklı ve polyester liflerden yapılmış damarlı kaplamalı bir kumaş olan TEP kullanılıyor. BTEP'i boyamanın, elyafları geleneksel şekilde boyamaya göre daha az su ve enerji gerektirmesi ise önemli bir avantaj.

Modelin yeni ön paneli, donanıma göre çapraz olarak 7 ila 10 inç arasında değişen kenarsız bir dijital ekran içeriyor. Araç, yerleşik navigasyon ve Renault Easylink multimedya sistemi ile birlikte geliyor.

Esprit Alpine donanımda koltuk şekilleri, daha fazla yanal destek ve daha fazla konfor sağlamak için daha fazla sarıyor. Kenarlar daha kalın bir malzeme ile kaplanmış. Mavi dikişler ve Alpine markasının koltuğun arkasına ısıyla kaynaklanmış A harfi bu sportif versiyonu tamamlıyor. Yan tarafa Fransa'yı simgeleyen kırmızı, beyaz ve mavi bir bayrak dikilmiş.

Esprit Alpine kaplamanın koltukları, koltukta ve koltuk sırtlığında yüzde 65 geri dönüştürülmüş PET (polietilen) kumaş ve koltuk yanlarında yüzde 13 geri dönüştürülmüş damarlı kaplamalı tekstil dahil olmak üzere sürdürülebilir malzemelerden yapılmış.

Esprit Alpine pakette standart olarak, bu donanıma özgü bir dizi teknolojik gelişme var. Dikkate değer gelişmeler arasında hız sınırlayıcı, kör nokta uyarısı, navigasyonlu 9,3 inç Easylink dokunmatik ekran ve 10 inç sürücü ekranının yanı sıra wifi akıllı telefon entegrasyonu ile uyarlanabilir hız sabitleyici yer alıyor.

Multi-Sense ayarları ve 15 mevcut sürücü destek sistemi ile birleştirilen Renault Easylink multimedya sistemi, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

Clio ailesinde motor seçenekleri ise 1.0 SCe ve TCe 90 ile aynı kalırken, E-Tech tam hibrit versiyon da Avrupa pazarlarında yerini alacak.

Makyajlanan Clio 2024 yılında Avrupa yollarına çıkacak.

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