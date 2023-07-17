Renault Clio Fiyatları 1 Milyon TL'yi Aştı
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Ülkemizdeki kur ve vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle otomobil fiyatları da zamlandı. En çok satılan sıfır kilometre otomobillerden biri olan Renault Clio'nun fiyatı da 1 milyon TL'yi geçti. İşte yeni Renault Clio fiyat listesi...
Ülkemizde her geçen gün artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte otomobil fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 1 milyon TL'yi aşan Fiat Egea'nın ardından 2023 Haziran ayının en çok satılan sıfır kilometre otomobili Renault Clio'da 1 milyon TL'yi aştı. İşte yeni Renault Clio fiyat listesi…
Renault Clio'nun fiyatı 1 milyon TL'yi aştı!
Türkiye'nin en çok satan hatchback ve sıfır otomobilleri listelerinde ilk sıralarda olan Renault Clio'nun fiyat listesi güncelledi. Artık en ucuz Clio 817 bin TL'ye satılıyor. Bayilerde stok sıkıntısının yaşanması, ikinci el piyasasının sürekli yükselmesi ve dün benzine gelen zamların ardından otomobil satın almak isteyenler kara kara düşünmeye başladı.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin en ucuz sıfır sedan otomobili olan Fiat Egea'da zamlardan nasibini almıştı. Fiat Egea şu anda 654 bin 740 TL'den başlayan fiyatlar ile satılmakta. Egea'nın ardından en ucuz sıfır kilometre unvanına sahip otomobillerden biri olan Clio ise 817 bin TL'den başlayan fiyatlara satılmaya başlandı. Otomobilin 1.0 TCE otomatik vitesli tam donanım paketli versiyonu ise 1 milyon 18 bin TL fiyat etiketine sahip.
İşte Renault Clio fiyat listesi
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Renault CapturTouch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.308.000 ?Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.362.900 ?R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg1.495.000 ?
Renault Megane SedanJoy 1.3 TCe 140 bg1.089.000 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg1.164.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg1.179.000 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg1.205.000 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.363.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg1.276.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.435.000 ?
Renault AustralTechno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 Hp1.700.000 ?
Renault Austral ? Icon 1.3 TCe EDC 160 Hp 1.965.000 ?
Renault Otomobil Haberler
Renault ClioJoy 1.0 SCe 65 bg817.000 ?Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg907.000 ?Touch 1.0 TCe 90 bg868.000 ?Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg948.000 ?Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg1.018.000 ?
Renault Taliant fiyat listesi
Renault TaliantJoy 1.0 Sce 65 bg813.000 ?Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg913.000 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg961.000 ?
Renault Captur fiyat listesi
Renault Megane Sedan fiyat listesi
Renault Austral fiyat listesi
Renault Koleos fiyat listesi
Sanayi ustaları üzgün: Bakım ve onarım maliyetleri en ucuz 5 otomobil!
Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…