Renault Clio Fiyatları 1 Milyon TL'yi Aştı

Ülkemizdeki kur ve vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle otomobil fiyatları da zamlandı. En çok satılan sıfır kilometre otomobillerden biri olan Renault Clio'nun fiyatı da 1 milyon TL'yi geçti. İşte yeni Renault Clio fiyat listesi...

Ülkemizde her geçen gün artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte otomobil fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 1 milyon TL'yi aşan Fiat Egea'nın ardından 2023 Haziran ayının en çok satılan sıfır kilometre otomobili Renault Clio'da 1 milyon TL'yi aştı. İşte yeni Renault Clio fiyat listesi…

Renault Clio'nun fiyatı 1 milyon TL'yi aştı!

Türkiye'nin en çok satan hatchback ve sıfır otomobilleri listelerinde ilk sıralarda olan Renault Clio'nun fiyat listesi güncelledi. Artık en ucuz Clio 817 bin TL'ye satılıyor. Bayilerde stok sıkıntısının yaşanması, ikinci el piyasasının sürekli yükselmesi ve dün benzine gelen zamların ardından otomobil satın almak isteyenler kara kara düşünmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin en ucuz sıfır sedan otomobili olan Fiat Egea'da zamlardan nasibini almıştı. Fiat Egea şu anda 654 bin 740 TL'den başlayan fiyatlar ile satılmakta. Egea'nın ardından en ucuz sıfır kilometre unvanına sahip otomobillerden biri olan Clio ise 817 bin TL'den başlayan fiyatlara satılmaya başlandı. Otomobilin 1.0 TCE otomatik vitesli tam donanım paketli versiyonu ise 1 milyon 18 bin TL fiyat etiketine sahip.

İşte Renault Clio fiyat listesi