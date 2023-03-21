Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Remzi Çayır hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Remzi Çayır'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır kaç yaşında, nereli? Remzi Çayır hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Remzi Çayır hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Remzi Çayır'ın hayatını araştırıyor. Peki, Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır kaç yaşında, nereli? Remzi Çayır hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Remzi Çayır (d. 1 Ocak 1959, Kahramanmaraş) Türk yazar, siyasetçi. 1959 yılında Kahramanmaraş Abbaslar köyünde doğdu. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenciyken ülkücü faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında tutuklanarak cezaevine girdi. Cezaevinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1991 yılında cezaevinden çıktı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden istifa edenlerin kurduğu BBP'nin kuruluş sürecinde yer aldı. 28 Şubat davasına müdahil oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde BBP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 25 yıl BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrıldı. BBP'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı suikast girişimine uğradı. Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

Remzi Çayır, Koğuş Türkiye Koğuş Dünya ve Onlar Diridirler Zerafetin Fal Çiçekleri, Adım Yeşil, Onlar Diridirler, Koğuş Türkiye, Koğuş Dünya, Mamak Mapushanesi, Gel Dedin Geldim İşte, Diktatörü Gördüm, İşkenceyi Yaşadım, Alperenlerin Davası kitaplarının yazarıdır.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili davaya katılan Çayır, suikast davası açılmamasını eleştirdi.

Özel hayatı

Evli ve bir çocuk babasıdır.