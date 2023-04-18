Remzi Çayır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Remzi Çayır'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Remzi Çayır geliyor. Peki, Remzi Çayır kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Remzi Çayır'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Remzi Çayır'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Remzi Çayır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Remzi Çayır (d. 1 Ocak 1959, Kahramanmaraş) Türk yazar, siyasetçi.

Hakkında

1959 yılında Kahramanmaraş Abbaslar köyünde doğdu. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenciyken ülkücü faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında tutuklanarak cezaevine girdi. Cezaevinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1991 yılında cezaevinden çıktı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden istifa edenlerin kurduğu BBP'nin kuruluş sürecinde yer aldı. 28 Şubat davasına müdahil oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde BBP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 25 yıl BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrıldı. BBP'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı suikast girişimine uğradı. Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

Remzi Çayır, Koğuş Türkiye Koğuş Dünya ve Onlar Diridirler Zerafetin Fal Çiçekleri, Adım Yeşil, Onlar Diridirler, Koğuş Türkiye, Koğuş Dünya, Mamak Mapushanesi, Gel Dedin Geldim İşte, Diktatörü Gördüm, İşkenceyi Yaşadım, Alperenlerin Davası kitaplarının yazarıdır.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili davaya katılan Çayır, suikast davası açılmamasını eleştirdi.

Özel hayatı

Evli ve bir çocuk babasıdır.