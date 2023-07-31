Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşen Remi Lucidi hakkında merak edilenler Remi Lucidi kimdir? Remi Lucidi öldü mü, neden öldü? soruları ile araştırıldı.

Remi Lucidi kimdir? Remi Lucidi öldü mü, neden öldü? merak ediliyor. Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katına çıktı. Arama motorlarında ise Remi Lucidi kimdir? Remi Lucidi öldü mü, neden öldü? sorularına yanıt arandı.

REMİ LUCİDİ KİMDİR?

Remi Lucidi Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomenidir.

REMİ LUCİDİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti. Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lucidi 68. kattan yere düştü. Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi. Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.