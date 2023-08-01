Rektör atamaları Ağustos 2023 Son Dakika! Resmi Gazete rektör atamaları haberleri!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Öğrencilerin ise en çok merak ettiği konuların başında kendi okullarına atanan rektörler geliyor. Peki, Rektör atamaları Ağustos 2023 Son Dakika! Resmi Gazete rektör atamaları haberleri! Nelerdir? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete rektör atamaları haberleri olarak yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. İşte Son Dakika Rektör atamaları Ağustos 2023!
REKTÖR ATAMALARI AĞUSTOS 2023 SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. İşte o isimler:
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş;
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş;
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan;
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı;
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi;
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu;
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can;
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk;
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar;
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık;
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal;
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil;
Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti;
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak;
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar;
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş;
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın;
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir;
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan;
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.