Rektör atamaları Ağustos 2023 Son Dakika! Resmi Gazete rektör atamaları haberleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Öğrencilerin ise en çok merak ettiği konuların başında kendi okullarına atanan rektörler geliyor. Peki, Rektör atamaları Ağustos 2023 Son Dakika! Resmi Gazete rektör atamaları haberleri! Nelerdir? İşte detaylar…