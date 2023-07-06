Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar rekor hava sıcaklıklarını merak etti. Son günlerde artan sıcak havanın ardından Rekor hava sıcaklığı ne? En yüksek hava sıcaklığı ne? sorularının yanıtı aratıldı. İşte merak edilenler...

Rekor hava sıcaklığı ne? En yüksek hava sıcaklığı ne? soruları gündemde yer alıyor. Yaz aylarına girmemizle beraber vatandaşlar sıcak havadan şikayet etmeye başladı. Havaların ısınmasıyla beraber rekor hava sıcaklıkları araştırılmaya başlandı. Peki, Rekor hava sıcaklığı ne? En yüksek hava sıcaklığı ne?

REKOR HAVA SICAKLIĞI NE?

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı. ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı. Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti. Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.