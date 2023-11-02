Rekabet Kurulu Başkanı kimdir? Birol Küle kaç yaşında, nereli? Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle biyografisi!

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Birol Küle'nin biyografisi ve hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle kimdir? Birol Küle kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Rekabet Kurulu Başkanlığı'na kim atandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Rekabet Kurulu Başkanı kimdir sorgulatılıyor. Peki, Rekabet Kurulu Başkanı kimdir? Birol Küle kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

REKABET KURULU BAŞKANI BİROL KÜLE KİMDİR?

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yapmıştır.

Birol Küle, 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atanmıştır. TMSF bünyesindeki sorunlu kredilerin kamu adına tahsili ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben piyasa mimarisini değiştiren ikincil mevzuatın oluşturulmasında aktif rol alan Küle'nin bankacılık, finansal piyasalar, düzenleme ve denetim alanlarında 25 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuğu olan Birol Küle iyi derecede İngilizce bilmektedir.