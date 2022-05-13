Reisin Kızı filmi nerede çekildi? Reisin Kızı ne zaman çekilmiştir? Konusu ve hikayesi nedir?

Reisin Kızı filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Gülşen Bubikoğlu, Muammer Karaca, Yalçın Gülhan'ın yer aldığı Reisin Kızı ne zaman çekilmiştir? Konusu ve hikayesi nedir?

REİSİN KIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Reis'in Kızı Aram Gülyüz'ün yönetmenliğini yaptığı, başrolde Gülşen Bubikoğlu, Yalçın Gülhan ve Ali Şen'in oynadığı 1974 yapımı romantik Türk filmi. Filmin çekim yeri ise bilinmiyor.

REİSİN KIZI KONUSU

Film, rakip iki belediye reisi adayının çocukları arasında başlayan aşkı konu edinir. Uzun süredir dışarıda olan kasaba reisinin kızı Gülten, yapılacak belediye seçimlerinin öncesinde arkadaşlarıyla kasabaya gelir. Gülten ve arkadaşları hippiler gibi giyinen rahat insanlardır. Onların bu rahat tavrı, Arif Bey için siyasi bir propaganda aracına dönüşür. Arif Bey, meydanlarda rakibinin kızı Gülten ve arkadaşlarının ahlaksızlıklarından bahsetmeye başlar. Reis Bey bu zor durumun içinden çıkmaya çalışsa da başarılı olamaz. Fakat Gülten'in bir plânı vardır. (Aslan Erdem) Kaynak: TSG.org.tr

OYUNCULARI

Gülşen Bubikoğlu

Yalçın Gülhan

Muammer Karaca

Yeşim Tan

İlhan Daner

Süleyman Turan

Mehtap Ar

Müşerref Çapın

Hakkı Kıvanç

Özden Yüce

Ali Şen

Beyza Özen

Gündüz Akar

Dündar Aydınlı

Tarık Şimşek

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