Reisin Kızı filmi nerede çekildi? Reisin Kızı ne zaman çekilmiştir? Konusu ve hikayesi nedir?
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Kasaba resisinin kızı olan Gülten, tam da belediye seçimlerinden önce topladığı arkadaşları ile birlikte ailesinin yanına gider ve olaylar gelişir. Reisin Kızı filmi nerede çekildi? Reisin Kızı ne zaman çekilmiştir? Konusu ve hikayesi nedir?
Reisin Kızı filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Gülşen Bubikoğlu, Muammer Karaca, Yalçın Gülhan'ın yer aldığı Reisin Kızı ne zaman çekilmiştir? Konusu ve hikayesi nedir?
Reis'in Kızı Aram Gülyüz'ün yönetmenliğini yaptığı, başrolde Gülşen Bubikoğlu, Yalçın Gülhan ve Ali Şen'in oynadığı 1974 yapımı romantik Türk filmi. Filmin çekim yeri ise bilinmiyor.
Film, rakip iki belediye reisi adayının çocukları arasında başlayan aşkı konu edinir. Uzun süredir dışarıda olan kasaba reisinin kızı Gülten, yapılacak belediye seçimlerinin öncesinde arkadaşlarıyla kasabaya gelir. Gülten ve arkadaşları hippiler gibi giyinen rahat insanlardır. Onların bu rahat tavrı, Arif Bey için siyasi bir propaganda aracına dönüşür. Arif Bey, meydanlarda rakibinin kızı Gülten ve arkadaşlarının ahlaksızlıklarından bahsetmeye başlar. Reis Bey bu zor durumun içinden çıkmaya çalışsa da başarılı olamaz. Fakat Gülten'in bir plânı vardır. (Aslan Erdem) Kaynak: TSG.org.tr
Gülşen Bubikoğlu
Yalçın Gülhan
Muammer Karaca
Yeşim Tan
İlhan Daner
Süleyman Turan
Mehtap Ar
Müşerref Çapın
Hakkı Kıvanç
Özden Yüce
Ali Şen
Beyza Özen
Gündüz Akar
Dündar Aydınlı
Tarık Şimşek