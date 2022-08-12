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Rehin alma hangi bankada oldu? Antalya banka rehin alma videosu izle!

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı. Peki, rehin alma hangi bankada oldu? Antalya banka rehin alma videosu izle!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. Rehin alma hangi bankada oldu? İşte detaylar…

REHİN ALMA HANGİ BANKADA OLDU?

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı.

Olayın hangi bankada olduğu henüz açıklanmadı.

Rehin alma hangi bankada oldu? Antalya banka rehin alma videosu izle!

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