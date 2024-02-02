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Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı?

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgana dair araştırmalar sürüyor. Peki, Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı?

Rehin alınan fabrika son durum ne? Sorusu, Rehin alınan fabrika saldırganına dair detaylar merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde araştırılmakta. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Rehin alınan fabrika son durum hakkındaki bilgilendirmesini gerçekleştirdi. Peki, Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı?

REHİN ALINAN FABRİKA SON DURUM NE?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmaya ait fabrikada, 7 kişinin silah ve üzerinde bombayı andıran düzenekle rehin alınmasıyla ilgili kriz çözüldü. Fabrika işçilerini rehin alan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi." şeklinde yanıt verdi.

REHİN ALINAN FABRİKAYA SALDIRAN KİŞİ KİM?

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, Gebze'deki rehine krizinin sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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