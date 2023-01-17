Reha Yurdakul kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul ne zaman öldü, hastalığı neydi? Reha Yurdakul'un hayatı ve biyografisi!
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Atla Gel Şaban filmini izleyenler Reha Yurdakul öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Reha Yurdakul öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul ne zaman öldü, hastalığı neydi? Reha Yurdakul'un hayatı ve biyografisi sizlerle...
Değerli sanatçımız Reha Yurdakul kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul'un rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Reha Yurdakul öldü mü, neden öldü? Reha Yurdakul kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
REHA YURDAKUL ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
27 Aralık 1988 yılında Fatma Girik ile Mudurnu'da gerçekleştirdiği film çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek öldü. Aynı filmin çekimleri sırasında Hüseyin Kutman da öldü.
REHA YURDAKUL KİMDİR?
Reha Yurdakul (1 Nisan 1926, Balıkesir - 27 Aralık 1988, Bolu), Türk sinema oyuncusu, yapımcı ve senaryo yazarıdır.
1926 yılında Burhaniye' de doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Sinemaya 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönettiği, "Kanatlardan Türbe" adlı filmde rol alarak girdi. Türk sinemasının karakter oyuncularından olan Yurdakul, Karanfilli Naciye filminde yönetmenlik, Ana Hasreti, Kanlı Sevda, Kısmetin En Güzeli, Murada Ereceğiz, Ölüm Peşimizde, Yetim Ömer, Yetim Yavrular filmlerinde yapımcılık, Doktor Civanım filminde yapım sorumluluğu, Umudumuz Şaban filminde de senaristlik görevlerini üstlendi.
Filmografi
Oyuncu olarak
1949: Kanatlardan Türbe
1951: Şafak Sökecek
1953: İhtiras Kurbanları
1954: Bozkurt Obası
1955: Yetim Yavrular
1957: Yetim Ömer
1958: Son Saadet
1958: Çoban Kızı
1959: Kanlı Değirmen
1960: Kırık Çanaklar
1960: Yak Bir Sigara
1961: Boş Yuva
1961: Güneş Doğmasın
1961: Hazreti Ömer'ın Adaleti
1962: Ateşli Kan
1962: Barbut Süleyman
1962: Beş Kardeştiler
1962: Daima Kalbimdesin
1962: Gençlik Hülyaları
1962: Kanun Der Ki
1962: Kısmetin En Güzeli
1962: Üç Tekerlekli Bisiklet
1962: Şehirdeki Yabancı
1963: Azrailin Habercisi
1963: Beyaz Güvercin
1963: Bire On Vardı
1963: Hancının Kızı
1963: Kendini Arayan Adam
1963: Korkusuz Kabadayı
1964: Cımbız Ali
1964: Dağ Başını Duman Almış
1964: Dağlar Bizimdir
1964: Gençlik Rüzgarı
1964: Var Mı Bana Yan Bakan
1964: Vurun Kahpeye
1964: Öksüz Kız
1965: Akrep Kuyruğu
1965: Altay'dan Gelen Yiğit
1965: Aşkım Silahımdır
1965: Dağların Oğlu
1965: Hep O Şarkı
1965: Sayılı Dakikalar
1965: Yaralı Kartal
1965: Çiçekçi Kız
1966: Avare Kız
1966: Dişi Düşman
1966: Eli Maşalı
1966: Erkek Severse
1966: Erkek Ve Dişi
1966: Çirkin Kral
1966: İnsan Bir Kere Ölür
1966: İstanbul Dehşet içinde
1967: Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
1967: Altın çocuk Beyrutta
1967: Büyük Kin
1967: Galatalı Mustafa
1967: Hırçın Kadın
1967: Kadın Düşmanı
1967: Kara Duvaklı Gelin
1967: Kilink Canilere Karşı
1967: Kilink Soy Ve öldür
1967: Sözde Kızlar
1968: Bir Mahkum Kaçtı
1968: Casus Kıran
1968: Cemile
1968: Köroğlu
1968: Menderes Köprüsü
1968: Yalan Yıllar
1968: Yedi Adım Sonra
1968: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
1969: Aşk Mabudesi
1969: Bu Ne Biçim Hayat
1969: Güney ölüm Saçıyor
1969: Hazreti Ali
1969: Kadın Paylaşılmaz
1969: Kızıl Vazo
1969: Ringo Vadiler Kaplanı
1969: Seninle Düştüm Dile
1969: Tel Örgü
1969: Turist Ömer Arabistan'da
1969: Yaşamak Ne Güzel şey
1969: Zorro Dişi Fantomaya Karşı
1969: Zorro Kamçılı Süvari
1969: Zorro'nun İntikamı
1969: Ölüme Giden Yol
1970: Güller Ve Dikenler
1970: Kara Peçe
1970: On Kadına Bir Erkek
1970: Tarkan: Gümüş Eyer
1971: Alaeddin'in Lambası
1971: Battal Gazi Destanı
1971: Feride
1971: Haraç
1971: Hicran
1971: Kerem ile Aslı
1971: Makber
1971: Satın Alınan Koca
1971: Silah ve Namus
1971: Yumruk Yumruğa
1971: Önce Sev Sonra Vur
1972: Battal Gazi'nin İntikamı
1972: Cehenneme Dolmuş Var
1972: Her Şafakta Ölürüm
1972: Keloğlan'la Can Kız
1972: Leyla İle Mecnun
1972: Murat ile Nazlı
1972: Namus
1972: Ölüme Yaklaşma
1973: Battal Gazi Geliyor
1973: Ezo Gelin
1973: Hazreti Ömer'in Adaleti
1973: Hz. Ömer'in Adaleti
1973: Tarkan: Güçlü Kahraman
1973: Ölüme Koşanlar
1974: Belalılar
1974: Boşver Arkadaş
1974: Dayı
1974: Karaların Ali
1974: Oğul
1974: Önce Vatan
1975: Ağrı Dağı Efsanesi
1975: Cellat
1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975: Kılıç Aslan
1975: İnsan Avcısı
1975: Şipşak Basarım
1976: Kadın Hamlet
1976: Babanın Suçu
1976: Bitmeyen Şarkı
1976: Doğru Yoldan Ayrılanlar
1976: Korkusuz Cengaver
1976: Sokak Kadını
1976: Örgüt
1976: İki Kızgın Adam
1977: Adalet
1977: Akrep Yuvası
1977: Hakanlar Çarpışıyor
1978: Derviş Bey
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Töre
1978: Vahşi Ve Tatlı
1978: Yaşam Kavgası
1978: Yüz Numaralı Adam
1978: Çilekeş
1978: Ölüm Görevi
1979: Bekçiler Kralı
1979: Dokunmayın Şabanıma
1979: Kanun Gücü
1979: Süpermen Dönüyor
1979: Umudumuz Şaban
1979: İsyan
1980: Devlet Kuşu
1980: Gerzek Şaban
1980: Gol Kralı
1980: Huzurum Kalmadı
1980: Rahmet Ve Gazap
1980: Vurun Beni Öldürün
1980: Zübük
1981: Deli Kan
1981: Mutlu Ol Yeter
1981: Tövbe
1981: Yaşamak Bu Değil
1981: Üç Kağıtçı
1982: Ceza
1982: Doktor Civanım
1982: Nasıl İsyan Etmem
1982: Nikah Masası
1982: Yürek Yarası
1983: En Büyük Şaban
1983: Çarıklı Milyoner
1984: Atla Gel Şaban
1984: Karanfilli Naciye
1984: Nefret
1984: Ortadirek Şaban
1984: Sokaktan Gelen Kadın
1984: Yaşadıkça
1984: Şabaniye
1985: Ateş Dağlı
1985: Gurbetçi Şaban
1985: Katma Değer Şaban
1985: Sarı Bela
1985: Şaban Pabucu Yarım
1986: Deli Deli Küpeli
1986: Garip
1986: Gelmeyin Üstüme
1986: Namus Düşmanı
1986: Öksüzler
1987: Biri Ve Diğerleri
1987: Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş
1987: Güneşten De Sıcak
1988: Bu Devrin Kadını
1988: Küçüksün Yavrum
1988: Sevimli Hırsız
1988: Uyanık Gazeteci
1988: Öğretmen
1989: Talih Kuşu
1989: Şöhret Tutkusu
Yapım sorumlusu
1982: Doktor Civanım
Yapımcı olarak
1955: Yetim Yavrular
1956: Ana Hasreti
1957: Yetim Ömer
1958: Murada Ereceğiz
1960: Kanlı Sevda
1962: Kısmetin En Güzeli
1973: Zaloğlu Rüstem