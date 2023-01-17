Reha Yurdakul kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul ne zaman öldü, hastalığı neydi? Reha Yurdakul'un hayatı ve biyografisi!

Atla Gel Şaban filmini izleyenler Reha Yurdakul öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Reha Yurdakul öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul ne zaman öldü, hastalığı neydi? Reha Yurdakul'un hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Reha Yurdakul kaç yaşında vefat etti? Reha Yurdakul'un rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Reha Yurdakul öldü mü, neden öldü? Reha Yurdakul kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

REHA YURDAKUL ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

27 Aralık 1988 yılında Fatma Girik ile Mudurnu'da gerçekleştirdiği film çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek öldü. Aynı filmin çekimleri sırasında Hüseyin Kutman da öldü.

REHA YURDAKUL KİMDİR?

Reha Yurdakul (1 Nisan 1926, Balıkesir - 27 Aralık 1988, Bolu), Türk sinema oyuncusu, yapımcı ve senaryo yazarıdır.

1926 yılında Burhaniye' de doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Sinemaya 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönettiği, "Kanatlardan Türbe" adlı filmde rol alarak girdi. Türk sinemasının karakter oyuncularından olan Yurdakul, Karanfilli Naciye filminde yönetmenlik, Ana Hasreti, Kanlı Sevda, Kısmetin En Güzeli, Murada Ereceğiz, Ölüm Peşimizde, Yetim Ömer, Yetim Yavrular filmlerinde yapımcılık, Doktor Civanım filminde yapım sorumluluğu, Umudumuz Şaban filminde de senaristlik görevlerini üstlendi.

Filmografi

Oyuncu olarak

1949: Kanatlardan Türbe

1951: Şafak Sökecek

1953: İhtiras Kurbanları

1954: Bozkurt Obası

1955: Yetim Yavrular

1957: Yetim Ömer

1958: Son Saadet

1958: Çoban Kızı

1959: Kanlı Değirmen

1960: Kırık Çanaklar

1960: Yak Bir Sigara

1961: Boş Yuva

1961: Güneş Doğmasın

1961: Hazreti Ömer'ın Adaleti

1962: Ateşli Kan

1962: Barbut Süleyman

1962: Beş Kardeştiler

1962: Daima Kalbimdesin

1962: Gençlik Hülyaları

1962: Kanun Der Ki

1962: Kısmetin En Güzeli

1962: Üç Tekerlekli Bisiklet

1962: Şehirdeki Yabancı

1963: Azrailin Habercisi

1963: Beyaz Güvercin

1963: Bire On Vardı

1963: Hancının Kızı

1963: Kendini Arayan Adam

1963: Korkusuz Kabadayı

1964: Cımbız Ali

1964: Dağ Başını Duman Almış

1964: Dağlar Bizimdir

1964: Gençlik Rüzgarı

1964: Var Mı Bana Yan Bakan

1964: Vurun Kahpeye

1964: Öksüz Kız

1965: Akrep Kuyruğu

1965: Altay'dan Gelen Yiğit

1965: Aşkım Silahımdır

1965: Dağların Oğlu

1965: Hep O Şarkı

1965: Sayılı Dakikalar

1965: Yaralı Kartal

1965: Çiçekçi Kız

1966: Avare Kız

1966: Dişi Düşman

1966: Eli Maşalı

1966: Erkek Severse

1966: Erkek Ve Dişi

1966: Çirkin Kral

1966: İnsan Bir Kere Ölür

1966: İstanbul Dehşet içinde

1967: Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

1967: Altın çocuk Beyrutta

1967: Büyük Kin

1967: Galatalı Mustafa

1967: Hırçın Kadın

1967: Kadın Düşmanı

1967: Kara Duvaklı Gelin

1967: Kilink Canilere Karşı

1967: Kilink Soy Ve öldür

1967: Sözde Kızlar

1968: Bir Mahkum Kaçtı

1968: Casus Kıran

1968: Cemile

1968: Köroğlu

1968: Menderes Köprüsü

1968: Yalan Yıllar

1968: Yedi Adım Sonra

1968: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

1969: Aşk Mabudesi

1969: Bu Ne Biçim Hayat

1969: Güney ölüm Saçıyor

1969: Hazreti Ali

1969: Kadın Paylaşılmaz

1969: Kızıl Vazo

1969: Ringo Vadiler Kaplanı

1969: Seninle Düştüm Dile

1969: Tel Örgü

1969: Turist Ömer Arabistan'da

1969: Yaşamak Ne Güzel şey

1969: Zorro Dişi Fantomaya Karşı

1969: Zorro Kamçılı Süvari

1969: Zorro'nun İntikamı

1969: Ölüme Giden Yol

1970: Güller Ve Dikenler

1970: Kara Peçe

1970: On Kadına Bir Erkek

1970: Tarkan: Gümüş Eyer

1971: Alaeddin'in Lambası

1971: Battal Gazi Destanı

1971: Feride

1971: Haraç

1971: Hicran

1971: Kerem ile Aslı

1971: Makber

1971: Satın Alınan Koca

1971: Silah ve Namus

1971: Yumruk Yumruğa

1971: Önce Sev Sonra Vur

1972: Battal Gazi'nin İntikamı

1972: Cehenneme Dolmuş Var

1972: Her Şafakta Ölürüm

1972: Keloğlan'la Can Kız

1972: Leyla İle Mecnun

1972: Murat ile Nazlı

1972: Namus

1972: Ölüme Yaklaşma

1973: Battal Gazi Geliyor

1973: Ezo Gelin

1973: Hazreti Ömer'in Adaleti

1973: Hz. Ömer'in Adaleti

1973: Tarkan: Güçlü Kahraman

1973: Ölüme Koşanlar

1974: Belalılar

1974: Boşver Arkadaş

1974: Dayı

1974: Karaların Ali

1974: Oğul

1974: Önce Vatan

1975: Ağrı Dağı Efsanesi

1975: Cellat

1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

1975: Kılıç Aslan

1975: İnsan Avcısı

1975: Şipşak Basarım

1976: Kadın Hamlet

1976: Babanın Suçu

1976: Bitmeyen Şarkı

1976: Doğru Yoldan Ayrılanlar

1976: Korkusuz Cengaver

1976: Sokak Kadını

1976: Örgüt

1976: İki Kızgın Adam

1977: Adalet

1977: Akrep Yuvası

1977: Hakanlar Çarpışıyor

1978: Derviş Bey

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Töre

1978: Vahşi Ve Tatlı

1978: Yaşam Kavgası

1978: Yüz Numaralı Adam

1978: Çilekeş

1978: Ölüm Görevi

1979: Bekçiler Kralı

1979: Dokunmayın Şabanıma

1979: Kanun Gücü

1979: Süpermen Dönüyor

1979: Umudumuz Şaban

1979: İsyan

1980: Devlet Kuşu

1980: Gerzek Şaban

1980: Gol Kralı

1980: Huzurum Kalmadı

1980: Rahmet Ve Gazap

1980: Vurun Beni Öldürün

1980: Zübük

1981: Deli Kan

1981: Mutlu Ol Yeter

1981: Tövbe

1981: Yaşamak Bu Değil

1981: Üç Kağıtçı

1982: Ceza

1982: Doktor Civanım

1982: Nasıl İsyan Etmem

1982: Nikah Masası

1982: Yürek Yarası

1983: En Büyük Şaban

1983: Çarıklı Milyoner

1984: Atla Gel Şaban

1984: Karanfilli Naciye

1984: Nefret

1984: Ortadirek Şaban

1984: Sokaktan Gelen Kadın

1984: Yaşadıkça

1984: Şabaniye

1985: Ateş Dağlı

1985: Gurbetçi Şaban

1985: Katma Değer Şaban

1985: Sarı Bela

1985: Şaban Pabucu Yarım

1986: Deli Deli Küpeli

1986: Garip

1986: Gelmeyin Üstüme

1986: Namus Düşmanı

1986: Öksüzler

1987: Biri Ve Diğerleri

1987: Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş

1987: Güneşten De Sıcak

1988: Bu Devrin Kadını

1988: Küçüksün Yavrum

1988: Sevimli Hırsız

1988: Uyanık Gazeteci

1988: Öğretmen

1989: Talih Kuşu

1989: Şöhret Tutkusu

Yapım sorumlusu

1982: Doktor Civanım

Yapımcı olarak

1955: Yetim Yavrular

1956: Ana Hasreti

1957: Yetim Ömer

1958: Murada Ereceğiz

1960: Kanlı Sevda

1962: Kısmetin En Güzeli

1973: Zaloğlu Rüstem