Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenerek 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına aldı. 2010 yılında boşandığı eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı ileri süren Uğur, şikayetçi oldu. Çocuklarını babasının yanına göndermek istemeyen Uğur, bu sefer de kızının babasıyla ilgili iddialarda bulunduğu bir videoyu yayınladı.

Reha Muhtar'ın kızı "Babam beni alkolik yaptı" diyerek isyan etti, anne Deniz Uğur bakanlıktan yardım istedi

Reha Muhtar hakkında birçok detay merak edilirken Reha Muhtar evli mi, eski eşi kim? Sorusu başta olmak üzere birçok detay arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Reha Muhtar hakkında merak edilen detayları haberimiz içerisinde ele aldık. Peki, Reha Muhtar evli mi, eski eşi kim? Reha Muhtar'ın çocuğu var mı?

REHA MUHTAR EVLİ Mİ, ESKİ EŞİ KİM?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenerek 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına aldı. 2010 yılında boşandığı eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı ileri süren Uğur, şikayetçi oldu. Çocuklarını babasının yanına göndermek istemeyen Uğur, bu sefer de kızının babasıyla ilgili iddialarda bulunduğu bir videoyu yayınladı.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Deniz Uğur, sosyal medya hesabından kızlarının "Babama gitmek istemiyorum. 10 yaşında alkolik oldum, 14 yaşındayım etkileri devam ediyor. Kendimi öldürmeye çalıştığım için akıl hastanesine yatırıldım. Babam beni alkole alıştırdı" dediği bir videoyu yayınlayarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslendi.

REHA MUHTAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenerek 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına aldı.