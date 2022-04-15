Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal kaç yaşında, nereli? Reha Kapsal hangi takımı tutuyor?

Reha Kapsal kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi için hazırlanan klipte, darbe gecesi oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'u canlandırmış olan eski teknik direktör Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal kaç yaşında, nereli? Reha Kapsal hakkında detaylar...

REHA KAPSAL KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Reha Kapsal, 11 Nisan 1963'te doğdu. Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden adığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.

Sırası ile Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımını çalıştırdı. 2008 - 2009 sezonunda Karşıyaka SK takımını çalıştırmaya başladı ve 2009-2010 sezonunda da devam etti. 2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK 'nü Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenmiş ve Süper Lig 'e çıkamamıştır. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, yollarını ayırdı.

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde teknik direktör Turgut Uçar'ın istifasindan sonra boşalan Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirildi. 24 Ekim tarihinde bu görevinden istifa ettiği açıkladı. 20 Şubat 2014 tarihinde, Şanlıurfaspor'dan istifa kararı aldı ve istifa etti. Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden adığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.