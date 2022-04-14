Reha Çamuroğlu kimdir? Reha Çamuroğlu kaç yaşında, nereli? Kitapları nelerdir?

Reha Çamuroğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En iyi romanı ödüllü Reha Çamuroğlu'nun kitapları nelerdir?

REHA ÇAMUROĞLU KİMDİR?

Reha Çamuroğlu, (d. 20 Ağustos 1958, İstanbul, Türkiye) Türk tarihçi, yazar, eski milletvekili.

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Büyük Larousse ve AnaBritannica ansiklopedilerinde tarih yazarlığı ve redaktörlük, "Cem" ve "Nefes" dergilerinin ise yazı işleri müdürlüklerini yaptı. Almanya'da bir dizi üniversitede konuk olarak ders ve konferanslar verdi. 12 telif ve 2 tercüme eseri yayımlandı. TYB tarafından "2001'in en iyi romanı ödülü"ne layık görüldü. Aynı yıl "Hacı Bektaş Barış ve Dostluk Ödülü"nü aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 11 Ocak 2008 tarihinde "Alevî iftarı" diye ifade edilebilecek bir buluşma düzenledi.

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