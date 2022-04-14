Reha Çamuroğlu kimdir? Reha Çamuroğlu kaç yaşında, nereli? Kitapları nelerdir?
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Tarihçi, yazar, eski milletvekili olan Reha Çamuroğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Reha Çamuroğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Reha Çamuroğlu kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...
Reha Çamuroğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En iyi romanı ödüllü Reha Çamuroğlu'nun kitapları nelerdir?
REHA ÇAMUROĞLU KİMDİR?
Reha Çamuroğlu, (d. 20 Ağustos 1958, İstanbul, Türkiye) Türk tarihçi, yazar, eski milletvekili.
Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Büyük Larousse ve AnaBritannica ansiklopedilerinde tarih yazarlığı ve redaktörlük, "Cem" ve "Nefes" dergilerinin ise yazı işleri müdürlüklerini yaptı. Almanya'da bir dizi üniversitede konuk olarak ders ve konferanslar verdi. 12 telif ve 2 tercüme eseri yayımlandı. TYB tarafından "2001'in en iyi romanı ödülü"ne layık görüldü. Aynı yıl "Hacı Bektaş Barış ve Dostluk Ödülü"nü aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 11 Ocak 2008 tarihinde "Alevî iftarı" diye ifade edilebilecek bir buluşma düzenledi.
Kitapları
- Bir Anlık Gecikme
- Değişen Koşullarda Alevilik
- Dönüyordu - Bektaşilikte Zaman Kavrayışı
- Geçen Zaman Geçmiş Zaman
- Günümüz Alevi Sorunları
- İki ile bir
- İsmail
- Kalem Efendisi
- Kayıp Tarihimiz
- Kerbela - Fatıma'nın Gözyaşı
- Nazar
- Sabah Rüzgarı
- Son Yeniçeri
- Sultan Selahaddin El-Kürdi
- Tarih Heterodoksi ve Babailer
- Tarihi ve Kültürel Boyutları ile Alevilik
- Yeniçeriler
- Yeniçeriliğin Bektaşiliği ve Vaka-i Şerriye