Regaip orucu ne zaman 2023? Regaip Kandili orucu hangi gün, ne zaman tutulur? Perşembe mi Cuma mı? Recebin ilk perşembe günü orucu!

Kandiliniz şimdiden mübarek olsun! Mübarek 3 ayların ilk kandili Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşam namazı ile birlikte girecektir. Regaip kandilinde ibadet yapmak, namaz kılmak, dua etmek oldukça sevaptır. Ayrıca bazı alimler kandil günü oruç tutulmasını da tavsiye etmiştir. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman 2023? Regaip orucu hangi gün, ne zaman tutulur? Regaip Kandili orucu Perşembe mi Cuma mı? İlk perşembe günü orucu! İşte bilgiler...

Regaip Kandiliniz şimdiden mübarek olsun. 2 gün sonra 3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandili orucu ne zaman tutulur merak ediliyor. İşte Regaip Kandili ve Recep ayının ilk gün 3 orucu tarihleri...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.

2023 Regaip kandili gecesi : 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gece.

2023 Regaip kandili günü : 27 Ocak Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEBİ ŞERİFİN İLK PERŞEMBE ORUCU

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre: "Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur."

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetül-mecalis - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

Receb ayının ilk Perşembe günü orucu 2 gün sonra 26 Ocak Perşembe 2023 tarihinde tutulacaktır.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK SEVAP MI? REGAİP ORUCU NE ZAMAN 2023?

Kandil günlerini oruçlu geçirmek oldukça sevaptır. Fakat burada şöyle bir durum var. Alimler kandil gününü tek gün oruçlu geçirilmesini tavsiye etmemiştir, 2 gün şeklinde tavsiye edilmiştir . Örnek vermek gerekirse 27 Ocak Cuma günü Regaip kandilinin günüdür. Haliyle 26 Ocak ile birlikte 27 Ocak'ı da oruçlu geçirebilirsiniz. Yani ister Perşembe-Cuma günü ikili oruç tutun, isterseniz de Cuma-Cumartesi günü ikili oruç tutun. Regaip kandili orucunun sevabını almak için bu şekilde 2 gün olarak tutulması tavsiye edilmiştir.

Regaip Kandili oruç günleri:

26-27 Ocak 2023 : Perşembe ve Cuma günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

27-28 Ocak 2023 : Cuma ve Cumartesi günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

Buna ek olarak Perşembe-Cuma-Cumartesi haram ayı oruç günleridir. İsterseniz bu üç gün art arda oruç tutabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin...

RECEP AYI İLK GÜNLERİ ORUÇ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)

- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: "Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır." Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)

- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir." (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.