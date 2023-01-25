Regaip ne demek, ne anlama gelir? Regaip anlamı ne?

İslam dininde önemli gün ve geceler arasında yer alan Regaip Kandili bu gece yaşanacak. Peki, Regaip ne demek, ne anlama gelir? İşte, Regaip kelimesinin anlamı!

İslam dininde önemli gün ve geceler arasında yer alan Regaip Kandili bu gece yaşanacak. Peki, Regaip ne demek, ne anlama gelir? İşte, Regaip kelimesinin anlamı haberimizde...

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.