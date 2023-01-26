Regaip kandili sözleri ve mesajları! En güzel Regaip kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!
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Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan Regaip kandili her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyordu. İbadet ederek geçirdiğimiz kandil gecesini sevdikleri ile kutlamak isteyenler ise arama motorlarında Regaip kandili sözleri ve mesajları! En güzel Regaip kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! araması yaptı.
26 Ocak günü Regaip kandili olması sebebiyle müslüman vatandaşlar arama motorlarında Regaip kandili sözleri ve mesajları! En güzel Regaip kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! araması yaptı. İslam aleminin önemli günlerinden biri olan kandil gününde sevdikleri ile heyecanını paylaşmak isteyenler Regaip kandili sözleri ve mesajları! En güzel Regaip kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! araması yapıyor.
REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ VE MESAJLARI!
- Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.
- Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…
- Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!
- Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
- Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
- Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.
- Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.
- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.