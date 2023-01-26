Regaip kandilinin gelmesiyle birlikte, bu günde ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu sene 26 Ocak Perşembe gecesi kutlanacak olan Regaip kandili .Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Regaip kandili nedir? Regaip kandilinin önemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Regaib Kandili önemi ve anlamının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken çok sayıda vatandaş Google arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İslam dünyası için önemli bir yere sahip Regâib kelimesi Arapça kökenli olup Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına gelmekte. Peki, Regaip kandili nedir? Regaip kandilinin önemi nedir? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Terim olarak Regâib, Türkçede kandil geceleri dediğimiz mübarek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep'in, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir. İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor. Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.