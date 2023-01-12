Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili nedir? Regaip kandili neden önemlidir?

Kandil günleri Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan ve ibadetler geçirilen özel gecelerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı da 2022 kandil günlerinin de içinde olduğu dini günler takvimini her yıl açıklıyor. 2023 yılının ilk kandili üç ayların başlayıcı olarak kabul edilen Regaip kandili Peki, Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili nedir? Regaip kandili oruç tutmak sünnet mi? Regaip kandili neden önemlidir? Regaip kandili nasıl değerlendirmeli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni Yılın ilk dini günü Regaib Kandili'nde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Müslümanlar ve İslam alemi için üç ayların başlayıcı olarak kabul edilen Regaip kandili vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili nedir? Regaip kandili oruç tutmak sünnet mi? Regaip kandili neden önemlidir? Regaip kandili nasıl değerlendirmeli? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarına gelir.

REGAİP ORUCU VAR MI?

Peygamberimizin ramazan ayından sonra en fazla oruç tuttuğu ay; Recep ayıdır. Regaip kandilinde oruç tutmak farz değildir, bu oruç nafile oruç türüne girer.

REGAİP KANDİLİNDE ORUC TUTMAK SÜNNET Mİ?

Regaip Kandil'inde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

REGAİP KANDİLİ NASIL DEĞELENDİRMELİDİR?

Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

REGAİP KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Birlik ve beraberliğin arttığı günlerden olan kandiller zincirinin ilk halkası, recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandil'dir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.