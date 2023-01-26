Regaip kandili tarihinin gelmesi nedeniyle Regaip Kandili bugün mü? Sorusu gündeme geliyor ve bugün hangi kandil? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahip olmakta olan Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

Regaip Kandili bugün mü? Sorusu, 26 Ocak Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından merak edilen bir konu haline geldi. İslam aleminin önemli günlerinden biri olan kandil günleri birçok kişi tarafından araştırılmakta. Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan Regaip kandili her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyordu. Peki, Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

REGAİP KANDİLİ BUGÜN MÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre 26 Ocak Perşembe günü takvimde Regaip Kandili olarak yer almaktadır. Yılın ilk kandili olarak bilinmekte olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Üç ayların başlaması nedeniyle ve 26 Ocak Perşembe gününün gelmesi nedeniyle Regaip Kandili bugüne tekabül etmektedir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe 3 ayların ilk kandili yani Regaip kandilidir. Bugün 26 Ocak perşembe günü akşam namazı ile birlikte Regaip kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandil gecesi bugün akşam namazı ile başlayacaktır.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023