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Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

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Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

Regaip kandili tarihinin gelmesi nedeniyle Regaip Kandili bugün mü? Sorusu gündeme geliyor ve bugün hangi kandil? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahip olmakta olan Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

Regaib Kandili'nden sonra hangi kandil gelir? 2023 kandiller ve tarihleri!Regaib Kandili'nden sonra hangi kandil gelir? 2023 kandiller ve tarihleri!

Regaip Kandili bugün mü? Sorusu, 26 Ocak Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından merak edilen bir konu haline geldi. İslam aleminin önemli günlerinden biri olan kandil günleri birçok kişi tarafından araştırılmakta. Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan Regaip kandili her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyordu. Peki, Regaip Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil? 26 Ocak Perşembe ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre 26 Ocak Perşembe günü takvimde Regaip Kandili olarak yer almaktadır. Yılın ilk kandili olarak bilinmekte olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Üç ayların başlaması nedeniyle ve 26 Ocak Perşembe gününün gelmesi nedeniyle Regaip Kandili bugüne tekabül etmektedir.

Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe 3 ayların ilk kandili yani Regaip kandilidir. Bugün 26 Ocak perşembe günü akşam namazı ile birlikte Regaip kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandil gecesi bugün akşam namazı ile başlayacaktır.

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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