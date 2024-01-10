Regaip Kandili anlamlı, dualı, sureli ve resimli mesajları! Regaip Kandili mesajları ve görselleri

Regaip Kandilindesevdikleriyle anlamlı, dualı ve sureli mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar Anlamlı, dualı, sureli ve resimli Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili mesajları ve görselleri araştırıyor. Anlamlı, dualı, sureli ve resimli Regaip Kandili mesajları merak ediliyor. Regaip Kandili mesajları ve görselleri neler gündeme geliyor. Detaylar haberimizdedir…

ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

-Mübarek aylara selam olsun. Selam olsun Ey Regaip. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" (Kehf 10) Hayırlı Kandiller

-Regaip istemek demek, bizde hayırlar isteriz ya Rab, biz de bağışlanmak dileriz ya Rab, bizleri de affeyle bizlere de hayırlar vesileyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Alem-i İslâm'ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan'a hayırlarla ulaştırsın. Hayırlı Kandiller.

-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

-Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.