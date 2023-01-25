İslam dininde önemli gün ve geceler arasında yer alan Regaip Kandili hakkında Regaib mi Regaip mi? Regaip Kandili doğru yazılışı nasıl? merak ediliyor. İşte detaylar...

Regaib mi Regaip mi? İslam dininde önemli gün ve geceler arasında yer alan Regaip Kandili hakkında Regaib mi Regaip mi? Regaip Kandili doğru yazılışı nasıl? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

REGAİP Mİ REGAİB Mİ?

Arapça telaffuzu regaib şeklinde olsa da Türkçede kelimelerin sonundaki -b harfi p diye telaffuz edildiği için Regaip yazımı daha yaygındır. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı "Regaip" yazımını tercih etmektedir.

Türkçeye girmiş bir kelimeden çok özel isim hükmünde olduğu için Arapça aslına sadık kalındığı düşünülebilir.

REGAİP ARAPÇA TÜRKÇE YAZILIŞI

Rağbet edilen anlamına gelen Regaip kelimesi Türkçe "Regaib" diye yazılır ancak kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Regaip"olarak tercih edilir.

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.