Regaib Kandili'nden sonra hangi kandil gelir? 2023 kandiller ve tarihleri!

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REGAİB KANDİLİ'NDEN SONRA HANGİ KANDİL GELİR?

Regaib Kandili'nden sonra Miraç Kandili geliyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihine denk geiyor.

DIYANET İŞLERI BAŞKANI ERBAŞ'TAN REGAIB GECESI MESAJI

Bu gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç ayların başlangıcının habercisi mübarek Regaib Gecesidir. Bizleri bir kez daha üç aylara ulaştıran, Regaib Gecesine kavuşturan ihsanı bol yüce Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun.

Mübarek gün ve geceler, varoluş gayemizi idrak etmek, kulluğumuzu gözden geçirmek, insani ilişkilerimizi ve bütünüyle hayatımızı muhasebe edebilmek için çok kıymetli zamanlardır. Bu yönüyle Regaib Gecesi, manevi bunalımların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağda Rabbimize yönelmek, O'nun affına ve mağfiretine sığınarak günahlarımızdan arınmak, yıpranan dünyamızı yeniden imar etmek ve ömrümüzün geri kalanına istikamet verebilmek için son derece önemlidir. Bu gece öncelikli görevimiz, ellerimizi ve gönüllerimizi açarak daha iyi bir kul, daha duyarlı bir Müslüman olma azmimizi tazelemektir.

Bugün maalesef şiddetin, savaşın ve haksızlıkların yaygınlaştığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, kinin, öfkenin ve fitnenin körüklendiği bir çağın içinden geçiyoruz. İnsanların merhamet, muhabbet ve kardeşlik gibi duygulara muhtaç kaldığı böyle bir zamanda bizlere düşen, "Ey Allah'ın kulları kardeş olun" nebevi uyarısına sımsıkı sarılarak daha huzurlu ve güvenli bir hayat, daha güzel ve müreffeh bir gelecek için gönüllerimizi sevgi, şefkat ve uhuvvette buluşturmaktır.

Bu bağlamda Regaib Gecesini ve içinden geçtiğimiz mübarek zamanları, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım. Her yönüyle güzel bir hayatın ve onurlu bir duruşun miladi yapalım. Kitabımızla olan ilişkimizi, Rabbimizin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirelim. Ailemizden ve yakınlarımızdan başlamak suretiyle, milletimize, devletimize, çevreye, tabiata, hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı tefekkür edelim. Yitirilen insani değerlerin ihyası için çalışmanın ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın hepimiz için imani, ahlaki ve insani bir yükümlülük olduğu bilincini kuşanalım. Huzurun ve mutluluğun geçici olan şeylerde değil, Rabbimizin bizden istediği kalıcı salih amellerde olduğu idrakiyle takva ve hayırda yarışarak ömrümüzü bereketlendirelim. Hayatımızı iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatmanın ve ebedi alemde yüzümüzü güldürecek iyiliklerimizi çoğaltmanın gayreti içinde olalım.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesini tebrik ediyor; bu geceyi milletimizin ve İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet ve huzuruna vesile kılmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

2023 DİNİ TAKVİM

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi