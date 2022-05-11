Refik Anadol kimdir? Dijital sanatçı Refik Anadol kaç yaşında, nereli? 1.3 milyona NFT'si satılan Refik Anadol'un sergileri nelerdir?

Refik Anadol kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NASA destekli araştırmalarının sonucunda oluşturduğu Makine Hatıraları: Uzay sergisiyle geniş kitleler tarafından ilgi gören Refik Anadol hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

REFİK ANADOL KİMDİR?

1985 İstanbul doğumlu medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı olan Refik Anadol, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yüksek onur derecesiyle Fotoğraf ve Video lisans, yine aynı üniversiteden Görsel İletişim Tasarımı alanında yüksek lisans, ve Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) Medya Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

CLA'nin Medya Sanatları Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi ve misafir araştırmacıdır. Parametrik veri heykel yaklaşımı ile mekana özgü kamusal sanat ve sürükleyici yerleştirme yaklaşımıyla canlı sesli / görsel performans alanlarında çalışmaktadır. Çalışmalarında mimari ve medya sanatları arasında hibrit bir ilişki oluşturarak dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki alanı araştırmaktadır.

Refik Anadol'un Barcelona'daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı "Casa Batllo: Yaşayan Mimari" adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara alıcı buldu.

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