Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Refet Gürkaynak hakkında Refet Gürkaynak kim sorusu merak ediliyor. Peki, Refet Gürkaynak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri!

Refet Gürkaynak kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Refet Gürkaynak hakkında Refet Gürkaynak kim sorusu merak ediliyor. Peki, Refet Gürkaynak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri haberimizde...

REFET GÜRKAYNAK KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Refet Gürkaynak, CHP'nin ekonomi politikaları konusunda danıştığı bilim insanlarından biridir.

Gürkaynak, şu anda görev aldığı Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Princeton Üniversitesi'nde doktora derecesini elde etti. ABD Merkez Bankası'nda dört yıl görev yapan Gürkaynak, MIT'de öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca Uluslararası Para Fonu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na danışmanlık hizmetleri sundu.

The Centre for Economic Policy Research (CEPR) bünyesinde araştırmacı olarak görev alan Gürkaynak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde alırken, doktora çalışmalarını Princeton Üniversitesi İktisat Bölümü'nde gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası'nın Parasal İşler Bölümü'nde Ekonomist olarak görev yapmış olup, şu anda birçok merkez bankasına danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.